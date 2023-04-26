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K-Pop
EXO
EXO
K-Pop
10 Parça | 35:49
"XOXO" isimli albümleriyle büyük çıkış yapan EXO grubunun en popüler şarkılarını dilediğin zaman bu çalma listesinden ücretsiz olarak dinleyebilirsin!
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01
Monster
EXO
03:41
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02
Call Me Baby
EXO
03:31
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03
Ko Ko Bop
EXO
03:10
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04
Growl
EXO
03:27
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05
Overdose
EXO
03:25
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06
Love Shot
EXO
03:20
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07
Wolf
EXO
03:50
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08
Tempo
EXO
03:48
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09
Lotto
EXO
03:49
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10
Power
EXO
03:48
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