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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop EXO
EXO

EXO

K-Pop

10 Parça | 35:49
"XOXO" isimli albümleriyle büyük çıkış yapan EXO grubunun en popüler şarkılarını dilediğin zaman bu çalma listesinden ücretsiz olarak dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Monster

EXO 03:41
02

Call Me Baby

EXO 03:31
03

Ko Ko Bop

EXO 03:10
04

Growl

EXO 03:27
05

Overdose

EXO 03:25
06

Love Shot

EXO 03:20
07

Wolf

EXO 03:50
08

Tempo

EXO 03:48
09

Lotto

EXO 03:49
10

Power

EXO 03:48
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