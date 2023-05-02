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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop (G)I-DLE
(G)I-DLE

(G)I-DLE

K-Pop

8 Parça | 27:40
(G)I-DLE müzik grubunun en çok dinlenen şarkılarını senin için derledik. İşte (G)I-DLE'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Latata

(G) I - DLE 03:41
02

Dumdi Dumdi

(G) I - DLE 03:30
03

Oh My God

(G) I - DLE 03:23
04

The Baddest

(G) I - DLE 02:45
05

Lion

(G) I - DLE 04:09
06

Hann

(G) I - DLE 03:30
07

Help Me

(G) I - DLE 03:57
08

Dark

(G) I - DLE 02:45
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