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Müzik Türleri
K-Pop
(G)I-DLE
(G)I-DLE
K-Pop
8 Parça | 27:40
(G)I-DLE müzik grubunun en çok dinlenen şarkılarını senin için derledik. İşte (G)I-DLE'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Latata
(G) I - DLE
03:41
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02
Dumdi Dumdi
(G) I - DLE
03:30
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03
Oh My God
(G) I - DLE
03:23
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04
The Baddest
(G) I - DLE
02:45
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05
Lion
(G) I - DLE
04:09
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06
Hann
(G) I - DLE
03:30
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07
Help Me
(G) I - DLE
03:57
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08
Dark
(G) I - DLE
02:45
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