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7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop Girls Genaration
Girls Genaration

Girls Genaration

K-Pop

10 Parça | 35:17
Ödüllere doymayan ünlü Güney Koreli müzik grubu Girls Genaration'ın en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte Girls Genaration'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Holiday

Girls Genaration 03:20
02

Paparazzi

Girls Genaration 03:46
03

Party

Girls Genaration 03:14
04

Gee

Girls Genaration 03:20
05

The Boys

Girls Genaration 03:51
06

Forever

Girls Genaration 03:22
07

Oh!

Girls Genaration 03:12
08

Girls

Girls Genaration 04:03
09

Genie

Girls Genaration 03:25
10

Lion Heart

Girls Genaration 03:44
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