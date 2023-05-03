Girls Genaration

K-Pop 10 Parça | 35:17 10 Parça | 35:17

Ödüllere doymayan ünlü Güney Koreli müzik grubu Girls Genaration'ın en sevilen şarkılarını senin için derledik! İşte Girls Genaration'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...