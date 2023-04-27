×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri K-Pop Twice
Twice

Twice

K-Pop

8 Parça | 28:29
2016'da K-Pop dünyasına giren Twice isimli grubun şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin! İşte Twice'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Like Ooh Ahh

Twice 04:14
02

I Can't Stop Me

Twice 03:54
03

Talk That Talk Easy

Twice 02:57
04

Yes Or Yes

Twice 04:05
05

The Feels

Twice 03:48
06

What is Love

Twice 03:30
07

Moonlight Sunrise

Twice 03:00
08

Set Me Free

Twice 03:01
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Black Pink
BTS
EXO
Super Junior

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı