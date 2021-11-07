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Fuat Saka

Fuat Saka

8 Parça | 38:37

Aynı zamanda çoklu enstrümantal parçalar da yapan Fuat Saka'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Fuat Saka'nın çok sevilen Rap Atma şarkısının da yer aldığı çalma listemiz...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tonya Maçka

Fuat Saka 03:07
02

Hui Hui

Fuat Saka 03:43
03

İmera

Fuat Saka 08:54
04

Lazutlar

Fuat Saka 04:59
05

Vira Vira

Fuat Saka 04:44
06

Şimdi Ne Yapar?

Fuat Saka 03:51
07

Cilveloy

Fuat Saka 04:30
08

Rap Atma

Fuat Saka 04:49

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