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Türler
Karadeniz Türküleri
Fuat Saka
Fuat Saka
8 Parça | 38:37
Aynı zamanda çoklu enstrümantal parçalar da yapan Fuat Saka'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Fuat Saka'nın çok sevilen Rap Atma şarkısının da yer aldığı çalma listemiz...
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01
Tonya Maçka
Fuat Saka
03:07
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02
Hui Hui
Fuat Saka
03:43
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03
İmera
Fuat Saka
08:54
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04
Lazutlar
Fuat Saka
04:59
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05
Vira Vira
Fuat Saka
04:44
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06
Şimdi Ne Yapar?
Fuat Saka
03:51
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07
Cilveloy
Fuat Saka
04:30
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08
Rap Atma
Fuat Saka
04:49
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