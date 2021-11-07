Kazım Koyuncu

Karadeniz müziği deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kazım Koyuncu'nun şarkılarını senin için derledik... İşte Kazım Koyuncu'nun çok sevilen Ella Ella, Narino ve Dido şarkılarının yer aldığı çalma listesi...