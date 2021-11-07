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Kazım Koyuncu

Kazım Koyuncu

8 Parça | 33:58

Karadeniz müziği deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kazım Koyuncu'nun şarkılarını senin için derledik... İşte Kazım Koyuncu'nun çok sevilen Ella Ella, Narino ve Dido şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ella Ella

Kazım Koyuncu 03:04
02

Hey Gidi Karadeniz

Kazım Koyuncu 03:27
03

Dido

Kazım Koyuncu 05:00
04

Hayde

Kazım Koyuncu 05:38
05

Katun Mita Xendasoç

Kazım Koyuncu 04:57
06

Narino

Kazım Koyuncu 03:30
07

Koçari

Kazım Koyuncu 03:56
08

Gelevera Deresi

Şevval Sam 04:26

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