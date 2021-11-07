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Türler
Karadeniz Türküleri
Kazım Koyuncu
Kazım Koyuncu
8 Parça | 33:58
Karadeniz müziği deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Kazım Koyuncu'nun şarkılarını senin için derledik... İşte Kazım Koyuncu'nun çok sevilen Ella Ella, Narino ve Dido şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Ella Ella
Kazım Koyuncu
03:04
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02
Hey Gidi Karadeniz
Kazım Koyuncu
03:27
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03
Dido
Kazım Koyuncu
05:00
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04
Hayde
Kazım Koyuncu
05:38
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05
Katun Mita Xendasoç
Kazım Koyuncu
04:57
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06
Narino
Kazım Koyuncu
03:30
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07
Koçari
Kazım Koyuncu
03:56
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08
Gelevera Deresi
Şevval Sam
04:26
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