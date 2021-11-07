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Şevval Sam

Şevval Sam

10 Parça | 41:13

"Süper Baba" dizisiyle hayatımıza giren Şevval Sam'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Şevval Sam'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ahmedum

Şevval Sam 05:13
02

Oy Benim Sevdiceğum

Şevval Sam 05:08
03

Ben Seni Sevdiğimi

Şevval Sam 02:54
04

Sirlarumi Söyledum

Şevval Sam 03:55
05

Hey Gidi Karadeniz

Şevval Sam 02:15
06

Çay Elinden Öteye

Şevval Sam 03:12
07

Karardı Karadeniz

Şevval Sam 03:06
08

Potbori

Şevval Sam 07:54
09

Ander Sevdaluk

Şevval Sam 02:58

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