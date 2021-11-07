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Karadeniz Türküleri
Şevval Sam
Şevval Sam
10 Parça | 41:13
"Süper Baba" dizisiyle hayatımıza giren Şevval Sam'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Şevval Sam'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ahmedum
Şevval Sam
05:13
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02
Oy Benim Sevdiceğum
Şevval Sam
05:08
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03
Ben Seni Sevdiğimi
Şevval Sam
02:54
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04
Sirlarumi Söyledum
Şevval Sam
03:55
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05
Hey Gidi Karadeniz
Şevval Sam
02:15
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06
Çay Elinden Öteye
Şevval Sam
03:12
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07
Karardı Karadeniz
Şevval Sam
03:06
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08
Potbori
Şevval Sam
07:54
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09
Ander Sevdaluk
Şevval Sam
02:58
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