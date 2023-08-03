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7/24 Dinle Müzik Türleri Klasik Müzik David Garrett
David Garrett

David Garrett

Klasik Müzik

9 Parça | 29:34
Kemanı konuşturan adam David Garrett'ın en popüler şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Smells Like Teen Spirit

David Garrett 04:08
02

Summer

David Garrett 02:36
03

Dangerous

David Garrett 03:54
04

Thriller

David Garrett 01:31
05

Happy

David Garrett 03:07
06

Hes a Pirate

David Garrett 03:03
07

Smooth Criminal

David Garrett 03:08
08

Bitter Sweet Symphony

David Garrett 03:39
09

Viva La Vida

David Garrett 04:28
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