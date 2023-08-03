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Farid Farjad
Farid Farjad
Klasik Müzik
6 Parça | 24:17
Ünlü keman virtüözü Farid Farjad'ın en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Farid Farjad'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Snaneh
Farid Farjad
02:49
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02
Nefrin
Farid Farjad
05:03
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03
Sarı Gelin
Farid Farjad
03:36
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04
Ayrılık
Farid Farjad
04:34
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05
Kelebekler de Ağlar
Farid Farjad
03:33
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06
Golha
Farid Farjad
04:42
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