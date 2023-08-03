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Farid Farjad

Farid Farjad

Klasik Müzik

6 Parça | 24:17
Ünlü keman virtüözü Farid Farjad'ın en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Farid Farjad'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Snaneh

Farid Farjad 02:49
02

Nefrin

Farid Farjad 05:03
03

Sarı Gelin

Farid Farjad 03:36
04

Ayrılık

Farid Farjad 04:34
05

Kelebekler de Ağlar

Farid Farjad 03:33
06

Golha

Farid Farjad 04:42
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