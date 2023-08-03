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7/24 Dinle Müzik Türleri Klasik Müzik Hanine El Alam
Hanine El Alam

Hanine El Alam

Klasik Müzik

5 Parça | 15:45
Kemanı oryantal ezgilerle birleştirerek eşsiz bir müzik şöleni yaşatan Hanine El Alam'ın şarkılarını bu çalma listesinden ücretsiz olarak dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Jordan

Hanine El Alam 03:43
02

Msadaa Halak

Hanine El Alam 00:00
03

Salma

Hanine El Alam 04:08
04

Nostalgia

Hanine El Alam 03:57
05

Egypt

Hanine El Alam 03:57
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