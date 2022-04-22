×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Klasik Müzik Klasik Piyano Müzikleri
Klasik Piyano Müzikleri

Klasik Piyano Müzikleri

Klasik Müzik

13 Parça | 01:34:30
Çaykovski, Chopin ve Mozart gibi ünlü isimlerin piyano besteleri bu çalma listesinde...Piyano sesi senin tarzına uyuyorsa istediğin her vakitte buradan klasik piyano müzikleri dinleyebilirsin!
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Piano Quartet In E Flat K 493 Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart 09:08
02

Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)

Ludwig van Beethoven 05:49
03

Nocturne n20 Piyano

Frédéric Chopin 09:21
04

Prelude in E Minor

Frédéric Chopin 08:00
05

Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in E flat major Op.120-2 (2)

Johannes Brahms 05:30
06

Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace

Johannes Brahms 05:25
07

N° 6 en la bémol majeur, D. 935, No.2

Franz Peter Schubert 07:17
08

Serenat

Franz Peter Schubert 09:04
09

Sonneries de la Rose + Croix - Air de L'Ordre

Eric Leslie Satie 05:32
10

Waltz of The Flowers (Çiçeklerin Valsi)

Pyotr İlyiç Çaykovski 07:30
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ludwig van Beethoven
Wolfgang Amadeus Mozart
Antonio Vivaldi
Eric Leslie Satie
George Frideric Handel
Pyotr İlyiç Çaykovski
Franz Peter Schubert
Johann Sebastian Bach
Johannes Brahms
Frédéric Chopin
Neşeli Klasik Müzik
Uyandığında Klasik Müzik
Eğlenceli Piyano Müzikleri
Sadece Keman
Sadece Çello
Sadece Yan Flüt
Sadece Piyano
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı