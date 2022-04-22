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Klasik Piyano Müzikleri
Klasik Müzik
13 Parça | 01:34:30
Çaykovski, Chopin ve Mozart gibi ünlü isimlerin piyano besteleri bu çalma listesinde...Piyano sesi senin tarzına uyuyorsa istediğin her vakitte buradan klasik piyano müzikleri dinleyebilirsin!
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01
Piano Quartet In E Flat K 493 Allegretto
Wolfgang Amadeus Mozart
09:08
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02
Moonlight Sonata (Ay Işığı Sonatı)
Ludwig van Beethoven
05:49
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03
Nocturne n20 Piyano
Frédéric Chopin
09:21
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04
Prelude in E Minor
Frédéric Chopin
08:00
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05
Sonata for clarinet or viola Piano No.2 in E flat major Op.120-2 (2)
Johannes Brahms
05:30
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06
Sonata for clarinet or viola Piano No.1 in F minor Op 120.1 Vivace
Johannes Brahms
05:25
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07
N° 6 en la bémol majeur, D. 935, No.2
Franz Peter Schubert
07:17
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08
Serenat
Franz Peter Schubert
09:04
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09
Sonneries de la Rose + Croix - Air de L'Ordre
Eric Leslie Satie
05:32
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10
Waltz of The Flowers (Çiçeklerin Valsi)
Pyotr İlyiç Çaykovski
07:30
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