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7/24 Dinle Müzik Türleri Klasik Müzik Lindsey Stirling
Lindsey Stirling

Lindsey Stirling

Klasik Müzik

5 Parça | 19:11
Keltik müzik tarzıyla bilinen ünlü virtüöz Lindsey Stirling'in en keyifli şarkıları bu çalma listesinde!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Roundtable Rival

Lindsey Stirling 03:38
02

Carol of the Bells

Lindsey Stirling 03:06
03

Shadows

Lindsey Stirling 03:54
04

Angels We Have Heard On High

Lindsey Stirling 04:27
05

Elements

Lindsey Stirling 04:06
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