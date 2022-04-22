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Neşeli Klasik Müzik
Neşeli Klasik Müzik
Klasik Müzik
15 Parça | 01:01:37
Mozart, Beethoven ve Bach gibi ünlü isimlerin neşeli besteleri bu çalma listesinde... Klasik müzik seviyorsan ve neşeli müzikler senin ruh halini yansıtıyorsa istediğin her vakitte buradan neşeli klasik müzikler dinleyebilirsin!
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01
Piano Quartet In E Flat K 493 Allegretto
Wolfgang Amadeus Mozart
09:08
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02
Klasik Tema
Enstrümantal
02:14
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03
Mutluluk Hissi
Enstrümantal
02:01
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04
Minuet in G Major Notebook for Anna Magdalena
Johann Sebastian Bach
01:15
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05
Klasik Ritimler
Enstrümantal
02:11
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06
İyimser Ruh
Enstrümantal
02:06
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07
Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio
Johann Sebastian Bach
00:00
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08
Spring Acapella (Bahar Akapella)
Antonio Vivaldi
09:19
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09
Klasik Keman Müziği
Enstrümantal
02:00
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10
Neşeli Klasik Müzik
Enstrümantal
02:10
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