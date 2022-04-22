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Neşeli Klasik Müzik

Neşeli Klasik Müzik

Klasik Müzik

15 Parça | 01:01:37
Mozart, Beethoven ve Bach gibi ünlü isimlerin neşeli besteleri bu çalma listesinde... Klasik müzik seviyorsan ve neşeli müzikler senin ruh halini yansıtıyorsa istediğin her vakitte buradan neşeli klasik müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Piano Quartet In E Flat K 493 Allegretto

Wolfgang Amadeus Mozart 09:08
02

Klasik Tema

Enstrümantal 02:14
03

Mutluluk Hissi

Enstrümantal 02:01
04

Minuet in G Major Notebook for Anna Magdalena

Johann Sebastian Bach 01:15
05

Klasik Ritimler

Enstrümantal 02:11
06

İyimser Ruh

Enstrümantal 02:06
07

Brandenburg Concerto No. 3 Allegro and Adagio

Johann Sebastian Bach 00:00
08

Spring Acapella (Bahar Akapella)

Antonio Vivaldi 09:19
09

Klasik Keman Müziği

Enstrümantal 02:00
10

Neşeli Klasik Müzik

Enstrümantal 02:10
... KAPAT
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