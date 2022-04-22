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Sadece Çello

Sadece Çello

Klasik Müzik

10 Parça | 49:43
Sadece çello sesinden oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti çelloysa buradan istediğin her vakitte çello müziklerini dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hüzünlü Çello

Enstrümantal 05:22
02

Cello Suite Classical ( Klasik Viyolonsel Süiti)

Johann Sebastian Bach 11:23
03

Çello

Enstrümantal 09:24
04

Karayip Korsanları Film Müziği

2CELLOS 03:08
05

Godfather Film Müziği

Vesislava Todorava 04:06
06

Game of Thrones Dizi Müziği

2CELLOS 05:03
07

Thunderstruck

2CELLOS 04:58
08

Evlilik Töreni İçin Çello Müziği

Enstrümantal 03:01
09

Sadece Çello

Enstrümantal 02:08
10

Güçlü Yaylar

Enstrümantal 01:10
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