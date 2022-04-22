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Müzik Türleri
Klasik Müzik
Sadece Çello
Sadece Çello
Klasik Müzik
10 Parça | 49:43
Sadece çello sesinden oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti çelloysa buradan istediğin her vakitte çello müziklerini dinleyebilirsin!
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01
Hüzünlü Çello
Enstrümantal
05:22
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02
Cello Suite Classical ( Klasik Viyolonsel Süiti)
Johann Sebastian Bach
11:23
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03
Çello
Enstrümantal
09:24
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04
Karayip Korsanları Film Müziği
2CELLOS
03:08
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05
Godfather Film Müziği
Vesislava Todorava
04:06
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06
Game of Thrones Dizi Müziği
2CELLOS
05:03
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07
Thunderstruck
2CELLOS
04:58
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08
Evlilik Töreni İçin Çello Müziği
Enstrümantal
03:01
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09
Sadece Çello
Enstrümantal
02:08
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10
Güçlü Yaylar
Enstrümantal
01:10
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