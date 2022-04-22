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Sadece Keman

Sadece Keman

Klasik Müzik

14 Parça | 01:04:22
Sadece kemandan oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti kemansa buradan istediğin her vakitte keman müziklerini dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Parlak ve Neşeli

Enstrümantal 02:18
02

Keman Enerjisi

Enstrümantal 02:06
03

Uzaklara Dal

Enstrümantal 02:07
04

Sadece Keman

Enstrümantal 02:13
05

Partita No. 2, Chaconne

Johann Sebastian Bach 11:24
06

Keman Meditasyonu

Enstrümantal 04:38
07

Duygusal Keman Müziği

Enstrümantal 03:00
08

Klasik Hüznü

Enstrümantal 03:39
09

Pozitif Tınılar

Enstrümantal 03:02
10

Tellerin Öfkesi

Enstrümantal 02:04
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