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Klasik Müzik
Sadece Keman
Sadece Keman
Klasik Müzik
14 Parça | 01:04:22
Sadece kemandan oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti kemansa buradan istediğin her vakitte keman müziklerini dinleyebilirsin!
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01
Parlak ve Neşeli
Enstrümantal
02:18
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02
Keman Enerjisi
Enstrümantal
02:06
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03
Uzaklara Dal
Enstrümantal
02:07
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04
Sadece Keman
Enstrümantal
02:13
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05
Partita No. 2, Chaconne
Johann Sebastian Bach
11:24
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06
Keman Meditasyonu
Enstrümantal
04:38
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07
Duygusal Keman Müziği
Enstrümantal
03:00
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08
Klasik Hüznü
Enstrümantal
03:39
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09
Pozitif Tınılar
Enstrümantal
03:02
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10
Tellerin Öfkesi
Enstrümantal
02:04
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