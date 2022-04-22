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Klasik Müzik
Sadece Piyano
Sadece Piyano
Klasik Müzik
15 Parça | 52:37
Sadece piyano seslerinden oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti piyanoysa istediğin her vakitte buradan piyano müzikleri dinleyebilirsin!
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01
Bahar Esintisi
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02:24
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02
Hayal Gibi
Enstrümantal
02:08
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03
Piyanonun Hikayesi
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03:03
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04
Siyah Beyaz Aşk
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02:12
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05
Narin Dokunuşlar
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02:13
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06
Dans Eden Tuşlar
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02:12
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07
Düşünceli Bakışlar
Enstrümantal
02:38
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08
Sadece Piyano
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02:46
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09
Birleşen Kalpler
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02:08
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10
Melankolik Piyano
Enstrümantal
04:16
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