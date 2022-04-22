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Sadece Piyano

Sadece Piyano

Klasik Müzik

15 Parça | 52:37
Sadece piyano seslerinden oluşan müzikler bu çalma listesinde... En sevdiğin müzik aleti piyanoysa istediğin her vakitte buradan piyano müzikleri dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bahar Esintisi

Enstrümantal 02:24
02

Hayal Gibi

Enstrümantal 02:08
03

Piyanonun Hikayesi

Enstrümantal 03:03
04

Siyah Beyaz Aşk

Enstrümantal 02:12
05

Narin Dokunuşlar

Enstrümantal 02:13
06

Dans Eden Tuşlar

Enstrümantal 02:12
07

Düşünceli Bakışlar

Enstrümantal 02:38
08

Sadece Piyano

Enstrümantal 02:46
09

Birleşen Kalpler

Enstrümantal 02:08
10

Melankolik Piyano

Enstrümantal 04:16
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