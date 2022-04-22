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Uyandığında Klasik Müzik
Klasik Müzik
15 Parça | 01:26:06
Schubert, Eric Satie ve Vivaldi gibi ünlü isimlerin sakin besteleri bu çalma listesinde... Klasik müzik seviyorsan ve güne başlarken sakin müzikler dinlemek istiyorsan buradan uyandığında klasik müzikler dinleyebilirsin!
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01
Gnossienne No.1
Eric Leslie Satie
13:06
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02
Four Seasons Autumn ( Dört Mevsim Sonbahar)
Antonio Vivaldi
11:41
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03
7 Bagatellen Für Klavier Op.33 Nr.1
Ludwig van Beethoven
04:02
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04
Uyanma Klasiği
Enstrümantal
02:01
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05
Je te veux
Eric Leslie Satie
03:41
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06
Mutlu Piyano
Enstrümantal
02:25
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07
Ave Maria (Meryem Ana)
Franz Peter Schubert
11:35
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08
Gününü Planlama Zamanı
Enstrümantal
02:09
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09
Kahveni Yudumlarken
Enstrümantal
02:01
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10
Güneş Doğuyor
Enstrümantal
02:06
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