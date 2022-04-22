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Uyandığında Klasik Müzik

Uyandığında Klasik Müzik

Klasik Müzik

15 Parça | 01:26:06
Schubert, Eric Satie ve Vivaldi gibi ünlü isimlerin sakin besteleri bu çalma listesinde... Klasik müzik seviyorsan ve güne başlarken sakin müzikler dinlemek istiyorsan buradan uyandığında klasik müzikler dinleyebilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gnossienne No.1

Eric Leslie Satie 13:06
02

Four Seasons Autumn ( Dört Mevsim Sonbahar)

Antonio Vivaldi 11:41
03

7 Bagatellen Für Klavier Op.33 Nr.1

Ludwig van Beethoven 04:02
04

Uyanma Klasiği

Enstrümantal 02:01
05

Je te veux

Eric Leslie Satie 03:41
06

Mutlu Piyano

Enstrümantal 02:25
07

Ave Maria (Meryem Ana)

Franz Peter Schubert 11:35
08

Gününü Planlama Zamanı

Enstrümantal 02:09
09

Kahveni Yudumlarken

Enstrümantal 02:01
10

Güneş Doğuyor

Enstrümantal 02:06
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