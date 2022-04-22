Uyandığında Klasik Müzik

Klasik Müzik 15 Parça | 01:26:06 15 Parça | 01:26:06

Schubert, Eric Satie ve Vivaldi gibi ünlü isimlerin sakin besteleri bu çalma listesinde... Klasik müzik seviyorsan ve güne başlarken sakin müzikler dinlemek istiyorsan buradan uyandığında klasik müzikler dinleyebilirsin!