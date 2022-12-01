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7/24 Dinle Müzik Türleri New Age Enya
Enya

Enya

New Age

7 Parça | 26:16
'Only Time' şarkısıyla ünlü, new age müzik türünün en popüler ismi Enya'nın şarkılarını senin için derledik! İşte Enya'nın çok sevilen şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Caribbian Blue

Enya 03:37
02

Echoes In Rain

Enya 03:35
03

If I Could Be Where You

Enya 03:56
04

The Humming

Enya 03:45
05

Its In The Rain

Enya 03:58
06

The Spirit Of Christmas

Enya 04:19
07

The Celts

Enya 03:06
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