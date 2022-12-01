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New Age
Secret Garden
Secret Garden
New Age
9 Parça | 32:45
Secret Garden'ın en popüler şarkılarını bu çalma listesinden dilediğin zaman ücretsiz bir şekilde dinleyebilirsin. İşte Secret Garden'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Nocturne
Secret Garden
03:07
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02
Song From A Secret Garden
Secret Garden
03:34
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03
Adagio
Secret Garden
02:55
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04
Pastorale
Secret Garden
03:50
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05
Serenade to Spring
Secret Garden
03:15
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06
Papillion
Secret Garden
03:26
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07
Prayer
Secret Garden
04:29
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08
Silence Speaks
Secret Garden
04:40
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09
The Promise
Secret Garden
03:29
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