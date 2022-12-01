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Müzik Türleri
New Age
Vangelis
Vangelis
New Age
10 Parça | 53:20
Besteleriyle huzur veren, new age müzik türünün başarılı temsilcilerinden Vangelis'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Nocturnal Promenade
Vangelis
05:51
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02
Hymn
Vangelis
05:06
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03
Alpha
Vangelis
05:46
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04
Through the Night Mist
Vangelis
05:12
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05
Theme From Antartica
Vangelis
07:25
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06
Love Theme
Vangelis
04:55
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07
Eternity By
Vangelis
05:48
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08
L'enfant
Vangelis
05:02
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09
Chariots of Fire
Vangelis
03:34
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10
Conquest of Paradise
Vangelis
04:41
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