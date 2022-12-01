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7/24 Dinle Müzik Türleri New Age Vangelis
Vangelis

Vangelis

New Age

10 Parça | 53:20
Besteleriyle huzur veren, new age müzik türünün başarılı temsilcilerinden Vangelis'in şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Nocturnal Promenade

Vangelis 05:51
02

Hymn

Vangelis 05:06
03

Alpha

Vangelis 05:46
04

Through the Night Mist

Vangelis 05:12
05

Theme From Antartica

Vangelis 07:25
06

Love Theme

Vangelis 04:55
07

Eternity By

Vangelis 05:48
08

L'enfant

Vangelis 05:02
09

Chariots of Fire

Vangelis 03:34
10

Conquest of Paradise

Vangelis 04:41
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