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Müzik Türleri
New Age
Yanni
Yanni
New Age
9 Parça | 39:53
New Age müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Yunan piyanist Yanni'nin en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
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01
Before I Go
Yanni
04:30
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02
Whisper in The Dark
Yanni
05:28
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03
Until The Last Moment
Yanni
06:21
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04
One Mans Dream
Yanni
02:45
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05
Only a Memory
Yanni
04:17
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06
Reflections of Passion
Yanni
04:31
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07
Santorini
Yanni
04:27
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08
The End Of August
Yanni
03:47
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09
In The Morning Light
Yanni
03:47
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