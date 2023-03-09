×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri New Age Yanni
Yanni

Yanni

New Age

9 Parça | 39:53
New Age müziğin önde gelen isimlerinden biri olan Yunan piyanist Yanni'nin en sevilen şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin!
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Before I Go

Yanni 04:30
02

Whisper in The Dark

Yanni 05:28
03

Until The Last Moment

Yanni 06:21
04

One Mans Dream

Yanni 02:45
05

Only a Memory

Yanni 04:17
06

Reflections of Passion

Yanni 04:31
07

Santorini

Yanni 04:27
08

The End Of August

Yanni 03:47
09

In The Morning Light

Yanni 03:47
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Loreena Mckennit
Vangelis
Enigma
Enya
Secret Garden
Andreas Vollenweider

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı