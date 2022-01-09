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Müzik Türleri
Nostalji
45'lik
45'lik
20 Parça | 01:14:29
Her dönem sıkılmadan dinlenilen ölümsüz eserlerin yer aldığı şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Füsun Önal, Gönül Akkor ve Semiramis Pekkan'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Tamirci Çırağı.
Cem Karaca
04:29
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02
Kol Düğmeleri
Barış Manço
04:17
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03
Sevince
Erkin Koray
05:15
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04
Unutama Beni
Esmeray
04:04
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05
Delisin
Cici Kızlar
03:00
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06
Nereye
Ayla Dikmen
03:47
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07
Artık Sevmeyeceğim
Neşe Karaböcek
02:57
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08
Çöpçüler
Erkin Koray
03:59
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09
Son Verdim Kalbimin İşine
Seyyal Taner
03:27
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10
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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