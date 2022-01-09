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7/24 Dinle Müzik Türleri Nostalji 45'lik
45'lik

45'lik

20 Parça | 01:14:29

Her dönem sıkılmadan dinlenilen ölümsüz eserlerin yer aldığı şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Füsun Önal, Gönül Akkor ve Semiramis Pekkan'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Tamirci Çırağı.

Cem Karaca 04:29
02

Kol Düğmeleri

Barış Manço 04:17
03

Sevince

Erkin Koray 05:15
04

Unutama Beni

Esmeray 04:04
05

Delisin

Cici Kızlar 03:00
06

Nereye

Ayla Dikmen 03:47
07

Artık Sevmeyeceğim

Neşe Karaböcek 02:57
08

Çöpçüler

Erkin Koray 03:59
09

Son Verdim Kalbimin İşine

Seyyal Taner 03:27
10

Olmaz Olmaz Deme

Nil Burak 03:39

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