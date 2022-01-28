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Anadolu Rock Nostalji

Anadolu Rock Nostalji

Nostalji

10 Parça | 45:02
Cem Karaca'dan Barış Manço'ya kadar birçok Anadolu Rock efsanelerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sevince

Erkin Koray 05:15
02

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Barış Manço 04:28
03

Namus Belası

Cem Karaca 03:40
04

Şaşkın

Erkin Koray 04:26
05

Islak Islak

Cem Karaca 04:50
06

Aldırma Gönül

Edip Akbayram 04:50
07

Hasretinle Yandı Gönlüm/ Orijinal

Edip Akbayram 03:39
08

Bir Sevmek Bin Defa

Üç Hürel 04:58
09

Sevenler Ağlarmış

Üç Hürel 05:50
10

Aynalı Kemer

Barış Manço 03:06
... KAPAT
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