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Nostalji
Anadolu Rock Nostalji
Anadolu Rock Nostalji
Nostalji
10 Parça | 45:02
Cem Karaca'dan Barış Manço'ya kadar birçok Anadolu Rock efsanelerinin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Sevince
Erkin Koray
05:15
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02
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
Barış Manço
04:28
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Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Barış Manço
03
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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04
Şaşkın
Erkin Koray
04:26
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05
Islak Islak
Cem Karaca
04:50
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06
Aldırma Gönül
Edip Akbayram
04:50
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07
Hasretinle Yandı Gönlüm/ Orijinal
Edip Akbayram
03:39
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08
Bir Sevmek Bin Defa
Üç Hürel
04:58
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09
Sevenler Ağlarmış
Üç Hürel
05:50
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10
Aynalı Kemer
Barış Manço
03:06
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