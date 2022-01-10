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Nostalji
Efsane Şarkılar
Efsane Şarkılar
15 Parça | 50:56
Yıllar geçse de eskimeyen muhteşem eserleri senin için derledik. İşte geçmişten günümüze ulaşan efsane şarkılar...
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01
Sana Neler Edeceğim
Ajda Pekkan
03:05
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02
İşte Öyle Bir Şey
Erol Evgin
03:21
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03
Hayırdır İnşallah
Uğur Akdora
02:31
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04
Ölsem de Bir Kalsam da Bir
Banu
04:25
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05
Gözleri Aşka Gülen
Nesrin Sipahi
03:43
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06
Büklüm Büklüm
Tülay Özer
05:17
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07
Sultan-ı Yegah
Nur Yoldaş
03:13
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08
Seninle Bir Dakika
Semiha Yankı
03:05
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09
Bana Yalan Söylediler
Semiramis Pekkan
03:52
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10
Hayat Bayram Olsa
Şenay
03:17
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