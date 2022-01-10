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Efsane Şarkılar

Efsane Şarkılar

15 Parça | 50:56

Yıllar geçse de eskimeyen muhteşem eserleri senin için derledik. İşte geçmişten günümüze ulaşan efsane şarkılar...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Sana Neler Edeceğim

Ajda Pekkan 03:05
02

İşte Öyle Bir Şey

Erol Evgin 03:21
03

Hayırdır İnşallah

Uğur Akdora 02:31
04

Ölsem de Bir Kalsam da Bir

Banu 04:25
05

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43
06

Büklüm Büklüm

Tülay Özer 05:17
07

Sultan-ı Yegah

Nur Yoldaş 03:13
08

Seninle Bir Dakika

Semiha Yankı 03:05
09

Bana Yalan Söylediler

Semiramis Pekkan 03:52
10

Hayat Bayram Olsa

Şenay 03:17

...

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