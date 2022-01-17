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7/24 Dinle Müzik Türleri Nostalji Eski Şarkılar
Eski Şarkılar

Eski Şarkılar

9 Parça | 31:11

Zamanın ötesinde bir güzelliğe sahip olan efsaneleşmiş şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayırdır İnşallah

Uğur Akdora 02:31
02

Delisin

Cici Kızlar 03:00
03

Aşk Dediğin Laftır

Gökben 02:18
04

Birisine Birisine

Nil Burak 03:24
05

Olmaz Böyle Şey

Yeşim 04:03
06

Bu Ne Dünya Kardeşim

Yeliz 03:55
07

Gel Tezkere Gel

Esmeray 03:42
08

Her Yaşın Bir Güzelligi Var

Ajda Pekkan 05:13
09

Bim Bam Bom

Yasemin Kumral 03:05

...

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