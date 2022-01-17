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Müzik Türleri
Nostalji
Eski Şarkılar
Eski Şarkılar
9 Parça | 31:11
Zamanın ötesinde bir güzelliğe sahip olan efsaneleşmiş şarkıları bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte
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01
Hayırdır İnşallah
Uğur Akdora
02:31
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02
Delisin
Cici Kızlar
03:00
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03
Aşk Dediğin Laftır
Gökben
02:18
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04
Birisine Birisine
Nil Burak
03:24
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05
Olmaz Böyle Şey
Yeşim
04:03
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06
Bu Ne Dünya Kardeşim
Yeliz
03:55
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07
Gel Tezkere Gel
Esmeray
03:42
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08
Her Yaşın Bir Güzelligi Var
Ajda Pekkan
05:13
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09
Bim Bam Bom
Yasemin Kumral
03:05
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