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Nostalji
Nostaljik Aşk Şarkıları
Nostaljik Aşk Şarkıları
13 Parça | 44:07
Zeki Müren, Ayla Dikmen ve Müzeyyen Senar gibi aşkı derinden hissederek bestelerini hazırlamış isimlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Hayat Sevince Güzel
Belkıs Özener
02:32
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02
Her Şey Seninle Güzel
Zerrin Özer
03:31
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03
İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın
Ayla Dikmen
04:08
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04
Fikrimin İnce Gülü
Müzeyyen Senar
03:02
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05
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:31
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06
Seni Beklerim Öptüğüm Yerde
Nilüfer
02:26
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07
Aşkın Kanunu
Arım Balım Peteğim
Nesrin Sipahi
03:29
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08
Seninle Bir Dakika
Semiha Yankı
03:05
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09
Seven Ne Yapmaz
Esin Engin
03:21
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10
Seni Ne Çok Sevdiğimi
Emel Sayın
04:11
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