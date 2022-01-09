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Nostaljik Aşk Şarkıları

Nostaljik Aşk Şarkıları

13 Parça | 44:07

Zeki Müren, Ayla Dikmen ve Müzeyyen Senar gibi aşkı derinden hissederek bestelerini hazırlamış isimlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hayat Sevince Güzel

Belkıs Özener 02:32
02

Her Şey Seninle Güzel

Zerrin Özer 03:31
03

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08
04

Fikrimin İnce Gülü

Müzeyyen Senar 03:02
05

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:31
06

Seni Beklerim Öptüğüm Yerde

Nilüfer 02:26
07

Aşkın Kanunu Arım Balım Peteğim

Nesrin Sipahi 03:29
08

Seninle Bir Dakika

Semiha Yankı 03:05
09

Seven Ne Yapmaz

Esin Engin 03:21
10

Seni Ne Çok Sevdiğimi

Emel Sayın 04:11

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