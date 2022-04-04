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Nostalji
Nostaljik Şarkılar
Nostaljik Şarkılar
Nostalji
21 Parça | 01:14:53
Her dönem popülerliğini koruyan nostaljik şarkıları senin için derledik. İşte Türk Sanat Müziği'nden Anadolu Rock'a kadar nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
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01
Namus Belası
Cem Karaca
03:40
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02
Olmaz Olmaz Deme
Nil Burak
03:39
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Ülkü Aker
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03
Anlamazdın
Issız Adam
Ayla Dikmen
03:43
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Söz yazarı:
Fikret Şenes
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04
İşte Öyle Bir Şey
Erol Evgin
03:21
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Söz yazarı:
Çiğdem Talu
Besteci:
Melih Kibar
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05
Kusura Bakma
Devlerin Aşkı
Sezen Aksu
03:42
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
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06
Palavra Palavra
Ajda Pekkan
04:07
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07
Gitme Sana Muhtacım
Zeki Müren
04:31
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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08
Aşk Eski Bir Yalan
Kamuran Akkor
02:21
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09
Ah Nerede
Ah Nerede
Füsun Önal
02:45
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Oktay Yurdatapan
Besteci:
Hjoachım Ilan Cohen
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10
Hayat Bayram Olsa
Şenay
03:17
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