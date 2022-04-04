Nostaljik Şarkılar

Nostalji 21 Parça | 01:14:53 21 Parça | 01:14:53

Her dönem popülerliğini koruyan nostaljik şarkıları senin için derledik. İşte Türk Sanat Müziği'nden Anadolu Rock'a kadar nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...