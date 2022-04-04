×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Müzik Türleri Nostalji Nostaljik Şarkılar
Nostaljik Şarkılar

Nostaljik Şarkılar

Nostalji

21 Parça | 01:14:53
Her dönem popülerliğini koruyan nostaljik şarkıları senin için derledik. İşte Türk Sanat Müziği'nden Anadolu Rock'a kadar nostaljik şarkıların yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Namus Belası

Cem Karaca 03:40
02

Olmaz Olmaz Deme

Nil Burak 03:39
03

Anlamazdın Issız Adam

Ayla Dikmen 03:43
04

İşte Öyle Bir Şey

Erol Evgin 03:21
05

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 03:42
06

Palavra Palavra

Ajda Pekkan 04:07
07

Gitme Sana Muhtacım

Zeki Müren 04:31
08

Aşk Eski Bir Yalan

Kamuran Akkor 02:21
09

Ah Nerede Ah Nerede

Füsun Önal 02:45
10

Hayat Bayram Olsa

Şenay 03:17
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Retro Şarkılar
Nostaljik Aşk Şarkıları
45'lik
Rock'ın Efsaneleri
Efsane Şarkılar
Eski Şarkılar
Pop Nostalji
TSM Nostalji
Anadolu Rock Nostalji
;

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı