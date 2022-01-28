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Nostalji
Pop Nostalji
Pop Nostalji
Nostalji
10 Parça | 31:48
70'ler ve 80'lerden özenle seçtiğimiz efsaneleşmiş pop şarkıları senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi, Nilüfer ve Semiramis Pekkan gibi unutulmaz şarkıcıların şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Kim Arar Seni
Nilüfer
03:42
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
Besteci:
P.Alba
02
Gözleri Aşka Gülen
Nesrin Sipahi
03:43
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03
Sana Ne Kime Ne
Ajda Pekkan
02:55
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04
Kusura Bakma
Devlerin Aşkı
Sezen Aksu
00:00
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Söz yazarı:
Sezen Aksu
Besteci:
Sezen Aksu
05
Palavra Palavra
Ajda Pekkan
04:07
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06
Bir de Bana Sor (Orijinal)
Erol Evgin
03:13
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07
Dibi Dibi Da (1976)
Rana Alagöz
02:58
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08
Dünya Dönüyor
Nilüfer
04:28
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Albüm Kimliği
Söz yazarı:
Tuğrul Dağcı
Besteci:
Tuğrul Dağcı
09
Dert Ortağım
Semiramis Pekkan
03:37
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Söz yazarı:
Ülkü Aker
10
Mor Menekşe
Kayahan
03:05
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Söz yazarı:
Kayahan
Besteci:
Kayahan
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