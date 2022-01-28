Pop Nostalji

Nostalji 10 Parça | 31:48 10 Parça | 31:48

70'ler ve 80'lerden özenle seçtiğimiz efsaneleşmiş pop şarkıları senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi, Nilüfer ve Semiramis Pekkan gibi unutulmaz şarkıcıların şarkılarının yer aldığı çalma listesi...