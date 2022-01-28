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Pop Nostalji

Pop Nostalji

Nostalji

10 Parça | 31:48
70'ler ve 80'lerden özenle seçtiğimiz efsaneleşmiş pop şarkıları senin için derledik. İşte Nesrin Sipahi, Nilüfer ve Semiramis Pekkan gibi unutulmaz şarkıcıların şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Kim Arar Seni

Nilüfer 03:42
02

Gözleri Aşka Gülen

Nesrin Sipahi 03:43
03

Sana Ne Kime Ne

Ajda Pekkan 02:55
04

Kusura Bakma Devlerin Aşkı

Sezen Aksu 00:00
05

Palavra Palavra

Ajda Pekkan 04:07
06

Bir de Bana Sor (Orijinal)

Erol Evgin 03:13
07

Dibi Dibi Da (1976)

Rana Alagöz 02:58
08

Dünya Dönüyor

Nilüfer 04:28
09

Dert Ortağım

Semiramis Pekkan 03:37
10

Mor Menekşe

Kayahan 03:05
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