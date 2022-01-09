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Nostalji
Retro Şarkılar
Retro Şarkılar
12 Parça | 43:23
Dillerden düşmeyen retro şarkıları senin için derledik. İşte Kamuran Akkor, Ajda Pekkan ve Barış Manço'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Erkin Koray
05:19
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02
Kağızman
Barış Manço
02:27
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03
Sonbahar Rüzgarları
Handan Kara
03:53
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04
Mavi Boncuk
Kamuran Akkor
02:29
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05
Damarımda Kanımsın
Neşe Karaböcek
05:57
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06
Seninle Başım Dertte
Selami Şahin
04:42
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07
O Karanlık Gecelerde
Ferdi Özbeğen
03:16
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08
Aşk Eski Bir Yalan
Kamuran Akkor
02:21
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09
Oh Olsun
Füsun Önal
02:25
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10
Ağlama Değmez Hayat
Barış Manço
04:13
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