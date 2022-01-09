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7/24 Dinle Müzik Türleri Nostalji Retro Şarkılar
Retro Şarkılar

Retro Şarkılar

12 Parça | 43:23

Dillerden düşmeyen retro şarkıları senin için derledik. İşte Kamuran Akkor, Ajda Pekkan ve Barış Manço'nun şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Erkin Koray 05:19
02

Kağızman

Barış Manço 02:27
03

Sonbahar Rüzgarları

Handan Kara 03:53
04

Mavi Boncuk

Kamuran Akkor 02:29
05

Damarımda Kanımsın

Neşe Karaböcek 05:57
06

Seninle Başım Dertte

Selami Şahin 04:42
07

O Karanlık Gecelerde

Ferdi Özbeğen 03:16
08

Aşk Eski Bir Yalan

Kamuran Akkor 02:21
09

Oh Olsun

Füsun Önal 02:25
10

Ağlama Değmez Hayat

Barış Manço 04:13

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