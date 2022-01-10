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Rock'ın Efsaneleri

Rock'ın Efsaneleri

19 Parça | 01:27:06

80'ler ve 90'lar ve 2000'ler dönemine damga vurmuş rock şarkıları senin için derledik. İşte Cem Karaca, İlhan İrem ve Feridun Düzağaç'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yollarda Bulurum Seni

Haluk Levent 04:29
02

Tamirci Çırağı.

Cem Karaca 04:29
03

Estarabim

Erkin Koray 05:14
04

Islak Islak

Cem Karaca 04:50
05

Dönence

Barış Manço 03:55
06

Kol Düğmeleri

Barış Manço 04:17
07

Sözlerimi Geri Alamam

Bulutsuzluk Özlemi 03:31
08

Papatya

Teoman 04:15
09

Resimdeki Gözyaşları

Cem Karaca 04:04
10

Sen Ağlama

Badem 03:40

...

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