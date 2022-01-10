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Nostalji
Rock'ın Efsaneleri
Rock'ın Efsaneleri
19 Parça | 01:27:06
80'ler ve 90'lar ve 2000'ler dönemine damga vurmuş rock şarkıları senin için derledik. İşte Cem Karaca, İlhan İrem ve Feridun Düzağaç'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Yollarda Bulurum Seni
Haluk Levent
04:29
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02
Tamirci Çırağı.
Cem Karaca
04:29
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03
Estarabim
Erkin Koray
05:14
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04
Islak Islak
Cem Karaca
04:50
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05
Dönence
Barış Manço
03:55
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06
Kol Düğmeleri
Barış Manço
04:17
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07
Sözlerimi Geri Alamam
Bulutsuzluk Özlemi
03:31
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08
Papatya
Teoman
04:15
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09
Resimdeki Gözyaşları
Cem Karaca
04:04
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10
Sen Ağlama
Badem
03:40
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