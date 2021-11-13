DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Pop Müzik Ayla Dikmen
Ayla Dikmen

Ayla Dikmen

11 Parça | 42:58

Müzik yaşamına İstanbul'da başlayan ve döneminde birçok ödül alan Ayla Dikmen, Anlamazdın ve Niksar'ın Fidanları gibi şarkılar çıkardı. İşte Ayla Dikmen'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Anlamazdın

Ayla Dikmen 03:36
02

Niksar'ın Fidanları

Ayla Dikmen 04:11
03

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın

Ayla Dikmen 04:08
04

Zehir Gibi Aşkın Var

Ayla Dikmen 03:37
05

Sensiz Yaşamam Feat Deniz Seki

Ayla Dikmen 04:28
06

Onu Bunu Bilmem

Ayla Dikmen 03:54
07

Nereye

Ayla Dikmen 03:48
08

İlk Ve Son Aşkım Sen Olacaksın Feat Yaşar

Ayla Dikmen 04:52
09

Aşk Defteri

Ayla Dikmen 02:39
10

Anlamazdın (Orijinal)

Ayla Dikmen 03:37

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ajda Pekkan
Sezen Aksu
Tarkan
Aşkın Nur Yengi
Buray
Edis
Ferhat Göçer
Fettah Can
Funda Arar
Gökhan Türkmen
Göksel
Gülşen
Hande Yener
Işın Karaca
Kutsi
Mabel Matiz
Merve Özbey
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Sertab Erener

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x