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Ben de Yoluma Giderim

Ben de Yoluma Giderim

Türkçe Pop Müzik

11 Parça | 47:09
Duygularını toparlamaya ihtiyacın varsa bu çalma listesi tam sana göre! İşte Tarkan, Sezen Aksu ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Çaresi Bulunur

Sertab Erener 03:36
02

Ben De Yoluma Giderim

Sezen Aksu 03:20
03

Yol

Zeynep Bastık 04:12
04

Üzülmedin Mi

Simge 05:03
05

Canın Sağolsun

Gülşen 04:49
06

Son Mektup

Zerrin Özer 05:56
07

Pamuk

Kenan Doğulu 03:59
08

Kapıda Yalnızlık

Bengü 02:53
09

Yıkıl Karşımdan Ft. Gökhan Özen

Demet Akalın 04:30
10

Bırakın

İzel 04:12
... KAPAT
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