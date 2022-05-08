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Ben de Yoluma Giderim
Ben de Yoluma Giderim
Türkçe Pop Müzik
11 Parça | 47:09
Duygularını toparlamaya ihtiyacın varsa bu çalma listesi tam sana göre! İşte Tarkan, Sezen Aksu ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Bir Çaresi Bulunur
Sertab Erener
03:36
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02
Ben De Yoluma Giderim
Sezen Aksu
03:20
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03
Yol
Zeynep Bastık
04:12
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04
Üzülmedin Mi
Simge
05:03
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05
Canın Sağolsun
Gülşen
04:49
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06
Son Mektup
Zerrin Özer
05:56
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Hakkı Bulut
Besteci:
Hakkı Bulut
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07
Pamuk
Kenan Doğulu
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Kenan Doğulu
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08
Kapıda Yalnızlık
Bengü
02:53
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09
Yıkıl Karşımdan Ft. Gökhan Özen
Demet Akalın
04:30
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10
Bırakın
İzel
04:12
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