Ben de Yoluma Giderim

Türkçe Pop Müzik 11 Parça | 47:09 11 Parça | 47:09

Duygularını toparlamaya ihtiyacın varsa bu çalma listesi tam sana göre! İşte Tarkan, Sezen Aksu ve Sertab Erener'in şarkılarının yer aldığı çalma listesi...