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Betül Demir

Betül Demir

29 Parça | 01:55:01

Opera Şan Bölümü'nü tamamlayan şarkıcı ve söz yazarı Betül Demir'in yaz aylarında en çok dinlenen hareketli şarkılarını senin için derledik. Betül Demir'in şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Toz Duman

Betül Demir 03:12
02

Karabatak

Betül Demir 03:44
03

Sana N'olmuş

Betül Demir 03:47
04

Ya Ya

Betül Demir 04:08
05

Tarafsız Kalamıyor Aşk

Betül Demir 03:46
06

Meşgul

Betül Demir 04:00
07

Masum Değiliz

Betül Demir 05:16
08

Kiminle Olursan Ol

Betül Demir 03:55
09

Karaağaç

Betül Demir 03:32
10

Kaptan

Betül Demir 04:19

...

KAPAT
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