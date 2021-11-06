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Türler
Pop Müzik
Betül Demir
Betül Demir
29 Parça | 01:55:01
Opera Şan Bölümü'nü tamamlayan şarkıcı ve söz yazarı Betül Demir'in yaz aylarında en çok dinlenen hareketli şarkılarını senin için derledik. Betül Demir'in şarkılarını bu çalma listesinden dinleyebilirsin...
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01
Toz Duman
Betül Demir
03:12
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02
Karabatak
Betül Demir
03:44
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03
Sana N'olmuş
Betül Demir
03:47
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04
Ya Ya
Betül Demir
04:08
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05
Tarafsız Kalamıyor Aşk
Betül Demir
03:46
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06
Meşgul
Betül Demir
04:00
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07
Masum Değiliz
Betül Demir
05:16
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08
Kiminle Olursan Ol
Betül Demir
03:55
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09
Karaağaç
Betül Demir
03:32
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10
Kaptan
Betül Demir
04:19
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