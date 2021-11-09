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Bilal Sonses

Bilal Sonses

8 Parça | 27:02

Bilal Sonses Şimdiki Aklım, İçimden Gelmiyor gibi şarkılar çıkardı. İşte Bilal Sonses'in kısa sürede hit olan şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şimdiki Aklım

Bilal Sonses 02:53
02

İçimden Gelmiyor

Bilal Sonses 04:16
03

Öpesim Var

Bilal Sonses 03:58
04

Çat Kapı

Bilal Sonses 02:16
05

Neyim Olacaktın

Bilal Sonses 02:55
06

İkimiz de Bilemedik

Bilal Sonses 03:51
07

İçimdeki Sen Feat Tuğçe Kandemir

Bilal Sonses 04:22
08

Hasbelkader Ft Yıldız Tilbe

Bilal Sonses 02:31

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KAPAT
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