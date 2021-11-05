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Bora Duran

Bora Duran

8 Parça | 32:22

Bora Duran, Gül Senin Tenin, Müebbet gibi şarkılar çıkardı. İşte Bora Duran'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gül Senin Tenin

Bora Duran 04:02
02

Sen De Gidersen

Bora Duran 04:43
03

Sana Doğru

Bora Duran 03:30
04

Saklarım

Bora Duran 03:44
05

İnsan

Bora Duran 04:41
06

Döndüm

Bora Duran 03:31
07

Bir Harmanım Bu Akşam

Bora Duran 04:20
08

Müebbet

Bora Duran 03:51

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KAPAT
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