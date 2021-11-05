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Bora Duran
Bora Duran
8 Parça | 32:22
Bora Duran, Gül Senin Tenin, Müebbet gibi şarkılar çıkardı. İşte Bora Duran'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Gül Senin Tenin
Bora Duran
04:02
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02
Sen De Gidersen
Bora Duran
04:43
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03
Sana Doğru
Bora Duran
03:30
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04
Saklarım
Bora Duran
03:44
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05
İnsan
Bora Duran
04:41
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06
Döndüm
Bora Duran
03:31
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07
Bir Harmanım Bu Akşam
Bora Duran
04:20
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08
Müebbet
Bora Duran
03:51
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