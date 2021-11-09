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Burak Kut

Burak Kut

17 Parça | 01:11:08

90'ların unutulmaz isimleri arasında yer aşan Burak Kut'un şarkılarını senin için derledik. İşte Burak Kut'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Komple

Burak Kut 03:48
02

Ver Allahım

Burak Kut 04:04
03

Yaşandı Bitti

Burak Kut 04:22
04

Benimle Oynama

Burak Kut 04:14
05

Çılgınım

Burak Kut 03:36
06

Tahtalara Vur

Burak Kut 03:52
07

Sonbahar

Burak Kut 03:03
08

Sevgi Hırsızı

Burak Kut 03:48
09

Nerelere Gideceğim

Burak Kut 04:18
10

Kalbim Boş

Burak Kut 04:59

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KAPAT
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