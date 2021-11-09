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Pop Müzik
Burak Kut
Burak Kut
17 Parça | 01:11:08
90'ların unutulmaz isimleri arasında yer aşan Burak Kut'un şarkılarını senin için derledik. İşte Burak Kut'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Komple
Burak Kut
03:48
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02
Ver Allahım
Burak Kut
04:04
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03
Yaşandı Bitti
Burak Kut
04:22
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04
Benimle Oynama
Burak Kut
04:14
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05
Çılgınım
Burak Kut
03:36
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06
Tahtalara Vur
Burak Kut
03:52
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07
Sonbahar
Burak Kut
03:03
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08
Sevgi Hırsızı
Burak Kut
03:48
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09
Nerelere Gideceğim
Burak Kut
04:18
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10
Kalbim Boş
Burak Kut
04:59
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