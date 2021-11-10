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7/24 Dinle Türler Pop Müzik Çelik
Çelik

Çelik

29 Parça | 02:03:19

90'ların unutulmaz isimlerinden biri olan Çelik'in şarkılarını senin için derledik. İşte Çelik'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Hercai

Çelik 04:12
02

Bu Kalp Seni Unutur mu

Çelik 04:07
03

Ateşteyim

Çelik 04:21
04

Öyle Bir Geçer Zaman ki

Çelik 04:43
05

Yaman Sevda

Çelik 03:36
06

Yalnızlar Rıhtımı

Çelik 03:34
07

Veda Etmem

Çelik 03:57
08

Tövbe Ettim

Çelik 02:39
09

Töre

Çelik 04:50
10

Silinmeyen Hatıralar

Çelik 03:31

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KAPAT
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