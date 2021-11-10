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Pop Müzik
Çelik
Çelik
29 Parça | 02:03:19
90'ların unutulmaz isimlerinden biri olan Çelik'in şarkılarını senin için derledik. İşte Çelik'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Hercai
Çelik
04:12
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02
Bu Kalp Seni Unutur mu
Çelik
04:07
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03
Ateşteyim
Çelik
04:21
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04
Öyle Bir Geçer Zaman ki
Çelik
04:43
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05
Yaman Sevda
Çelik
03:36
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06
Yalnızlar Rıhtımı
Çelik
03:34
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07
Veda Etmem
Çelik
03:57
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08
Tövbe Ettim
Çelik
02:39
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09
Töre
Çelik
04:50
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10
Silinmeyen Hatıralar
Çelik
03:31
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