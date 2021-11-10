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Cem Adrian

Cem Adrian

14 Parça | 56:42

Slow şarkılarıyla popülerlik kazanan Cem Adrian'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Cem Adrian'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ben Seni Çok Sevdim

Cem Adrian 03:56
02

Kim Daha Çok Seviyor

Cem Adrian 04:06
03

İnce Buz Üstünde Yürüyorum Şebnem Ferah

Cem Adrian 06:06
04

Gesi Bağları

Cem Adrian 02:43
05

Duydum ki Unutmuşsun

Cem Adrian 04:09
06

Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman

Cem Adrian 04:45
07

İntizar

Cem Adrian 04:13
08

Öf Öf (ilkan Günüç & Emrah Türken Versiyon)

Cem Adrian 03:22
09

Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)

Cem Adrian 04:14
10

Kimse Bilmez

Cem Adrian 04:12

...

KAPAT
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