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Türler
Pop Müzik
Cem Adrian
Cem Adrian
14 Parça | 56:42
Slow şarkılarıyla popülerlik kazanan Cem Adrian'ın şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Cem Adrian'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Ben Seni Çok Sevdim
Cem Adrian
03:56
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02
Kim Daha Çok Seviyor
Cem Adrian
04:06
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03
İnce Buz Üstünde Yürüyorum Şebnem Ferah
Cem Adrian
06:06
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04
Gesi Bağları
Cem Adrian
02:43
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05
Duydum ki Unutmuşsun
Cem Adrian
04:09
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06
Kipriğin Kaşına Değdiği Zaman
Cem Adrian
04:45
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07
İntizar
Cem Adrian
04:13
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08
Öf Öf (ilkan Günüç & Emrah Türken Versiyon)
Cem Adrian
03:22
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09
Tutacağım Ellerini (Halil Sezai & Hayko Cepkin)
Cem Adrian
04:14
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10
Kimse Bilmez
Cem Adrian
04:12
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