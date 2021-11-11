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7/24 Dinle Türler Pop Müzik Cem Belevi
Cem Belevi

Cem Belevi

22 Parça | 01:19:23

Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Cem Belevi Günaydın Sevgilim şarkısıyla popülerliğe kavuştu. İşte Cem Belevi'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Günaydın Sevgilim

Cem Belevi 04:20
02

Serserin Oldum

Cem Belevi 03:10
03

Dumanlı Sevda

Cem Belevi 03:57
04

Yollarım Olsa

Cem Belevi 04:21
05

Yedi Düvel

Cem Belevi 03:22
06

Sor

Cem Belevi 03:03
07

Sevemez Kimse Seni

Cem Belevi 03:14
08

Senaryo

Cem Belevi 03:57
09

Mışıl Mışıl

Cem Belevi 03:13
10

Melekti Sanki

Cem Belevi 02:44

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KAPAT
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