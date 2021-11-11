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Türler
Pop Müzik
Cem Belevi
Cem Belevi
22 Parça | 01:19:23
Çok küçük yaşlarda müzikle ilgilenmeye başlayan Cem Belevi Günaydın Sevgilim şarkısıyla popülerliğe kavuştu. İşte Cem Belevi'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Günaydın Sevgilim
Cem Belevi
04:20
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02
Serserin Oldum
Cem Belevi
03:10
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03
Dumanlı Sevda
Cem Belevi
03:57
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04
Yollarım Olsa
Cem Belevi
04:21
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05
Yedi Düvel
Cem Belevi
03:22
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06
Sor
Cem Belevi
03:03
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07
Sevemez Kimse Seni
Cem Belevi
03:14
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08
Senaryo
Cem Belevi
03:57
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09
Mışıl Mışıl
Cem Belevi
03:13
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10
Melekti Sanki
Cem Belevi
02:44
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