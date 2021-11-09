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7/24 Dinle Türler Pop Müzik Derya Uluğ
Derya Uluğ

Derya Uluğ

14 Parça | 50:25

3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkardı. İşte Derya Uluğ'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alma Ahımı

Derya Uluğ 04:04
02

Ah Zaman

Derya Uluğ 03:15
03

Bu Aşktan Gidiyorum

Derya Uluğ 03:43
04

Canavar

Derya Uluğ 03:22
05

Yağdır

Derya Uluğ 04:35
06

Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman

Derya Uluğ 03:41
07

Perişanım Şimdi

Derya Uluğ 03:51
08

Okyanus

Derya Uluğ 03:25
09

Ne Münasebet

Derya Uluğ 03:32
10

Nabız 180

Derya Uluğ 04:02

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KAPAT
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