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Derya Uluğ
Derya Uluğ
14 Parça | 50:25
3 yıl Ebru Gündeş'in vokalistliğini yapan Derya Uluğ, edindiği tecrübenin ardından kendi albümünü çıkardı. İşte Derya Uluğ'un şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Alma Ahımı
Derya Uluğ
04:04
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02
Ah Zaman
Derya Uluğ
03:15
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03
Bu Aşktan Gidiyorum
Derya Uluğ
03:43
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04
Canavar
Derya Uluğ
03:22
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05
Yağdır
Derya Uluğ
04:35
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06
Sürgün Aşkımız Ft. Emrah Karaduman
Derya Uluğ
03:41
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07
Perişanım Şimdi
Derya Uluğ
03:51
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08
Okyanus
Derya Uluğ
03:25
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09
Ne Münasebet
Derya Uluğ
03:32
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10
Nabız 180
Derya Uluğ
04:02
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