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Ece Seçkin

Ece Seçkin

8 Parça | 28:39

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin, Hoşuna mı Gidiyor, Adeyyo gibi hit olan şarkılar çıkardı. İşte Ece Seçkin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adeyyo

Ece Seçkin 03:46
02

Yastık

Ece Seçkin 02:59
03

Vazgeçtim

Ece Seçkin 03:15
04

Hoşuna Mı Gidiyor

Ece Seçkin 03:47
05

Geçmiş Zaman

Ece Seçkin 03:03
06

Dibine Dibine

Ece Seçkin 03:47
07

Anlayamazsın

Ece Seçkin 04:09
08

Aman Aman

Ece Seçkin 03:53

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KAPAT
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