Ece Seçkin

Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin, Hoşuna mı Gidiyor, Adeyyo gibi hit olan şarkılar çıkardı. İşte Ece Seçkin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...