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Türler
Pop Müzik
Ece Seçkin
Ece Seçkin
8 Parça | 28:39
Müzik hayatına 3 yaşında piyano öğretmeni olan annesiyle birlikte başlayan Ece Seçkin, Hoşuna mı Gidiyor, Adeyyo gibi hit olan şarkılar çıkardı. İşte Ece Seçkin'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Adeyyo
Ece Seçkin
03:46
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02
Yastık
Ece Seçkin
02:59
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03
Vazgeçtim
Ece Seçkin
03:15
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04
Hoşuna Mı Gidiyor
Ece Seçkin
03:47
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05
Geçmiş Zaman
Ece Seçkin
03:03
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06
Dibine Dibine
Ece Seçkin
03:47
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07
Anlayamazsın
Ece Seçkin
04:09
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08
Aman Aman
Ece Seçkin
03:53
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