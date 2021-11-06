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Emre Altuğ

Emre Altuğ

18 Parça | 01:12:48

Şarkıcı ve oyuncu olan Emre Altuğ, Çifte Kavrulmuş, Gidecek Yerim mi Var gibi hit olan şarkılar çıkardı. İşte Emre Altuğ müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Çifte Kavrulmuş

Emre Altuğ 05:07
02

Gidecek Yerim mi Var

Emre Altuğ 04:31
03

Yani

Emre Altuğ 04:03
04

Su Gibisin

Emre Altuğ 03:29
05

Sonbahar Rüzgarları

Emre Altuğ 03:34
06

Son Mektup

Emre Altuğ 03:34
07

Sevdikten Sonra

Emre Altuğ 03:51
08

Sev Diyemem

Emre Altuğ 04:09
09

Sensiz Olmuyor

Emre Altuğ 04:35
10

İbret-i Alem

Emre Altuğ 04:51

...

KAPAT
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