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Emre Altuğ
Emre Altuğ
18 Parça | 01:12:48
Şarkıcı ve oyuncu olan Emre Altuğ, Çifte Kavrulmuş, Gidecek Yerim mi Var gibi hit olan şarkılar çıkardı. İşte Emre Altuğ müziklerini dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Çifte Kavrulmuş
Emre Altuğ
05:07
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02
Gidecek Yerim mi Var
Emre Altuğ
04:31
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03
Yani
Emre Altuğ
04:03
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04
Su Gibisin
Emre Altuğ
03:29
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05
Sonbahar Rüzgarları
Emre Altuğ
03:34
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06
Son Mektup
Emre Altuğ
03:34
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07
Sevdikten Sonra
Emre Altuğ
03:51
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08
Sev Diyemem
Emre Altuğ
04:09
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09
Sensiz Olmuyor
Emre Altuğ
04:35
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10
İbret-i Alem
Emre Altuğ
04:51
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