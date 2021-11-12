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Pop Müzik
Fatih Erkoç
Fatih Erkoç
70 Parça | 04:05:55
Ellerim Bomboş şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Fatih Erkoç'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fatih Erkoç'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Ellerim Bomboş
Fatih Erkoç
03:41
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02
Sensiz Olmaz
Fatih Erkoç
05:04
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03
Sana Deliyim
Fatih Erkoç
03:42
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04
Yine Bir Gülnihal
Fatih Erkoç
03:06
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05
Yürü Be Hey Bulgar Dağı
Fatih Erkoç
03:19
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06
Yazıklar Olsun
Fatih Erkoç
03:31
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07
Yanında Her Kımse
Fatih Erkoç
05:49
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08
Yanık Ömer
Fatih Erkoç
03:17
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09
Yangın Olur
Fatih Erkoç
02:50
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10
Yalnız Bırakıp Gitme
Fatih Erkoç
03:14
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