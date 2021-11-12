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Fatih Erkoç

Fatih Erkoç

70 Parça | 04:05:55

Ellerim Bomboş şarkısıyla hafızalarımıza kazınan Fatih Erkoç'un şarkılarını bu çalma listesinde bulabilirsin. İşte Fatih Erkoç'un şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ellerim Bomboş

Fatih Erkoç 03:41
02

Sensiz Olmaz

Fatih Erkoç 05:04
03

Sana Deliyim

Fatih Erkoç 03:42
04

Yine Bir Gülnihal

Fatih Erkoç 03:06
05

Yürü Be Hey Bulgar Dağı

Fatih Erkoç 03:19
06

Yazıklar Olsun

Fatih Erkoç 03:31
07

Yanında Her Kımse

Fatih Erkoç 05:49
08

Yanık Ömer

Fatih Erkoç 03:17
09

Yangın Olur

Fatih Erkoç 02:50
10

Yalnız Bırakıp Gitme

Fatih Erkoç 03:14

...

KAPAT
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