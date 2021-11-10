Feridun Düzağaç

"Alev Alev" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Feridun Düzağaç'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Feridun Düzağaç'ın çok sevilen Boş Ders, Düşler Sokağı ve F.D şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...