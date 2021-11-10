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Feridun Düzağaç

Feridun Düzağaç

29 Parça | 02:03:11

"Alev Alev" şarkısıyla büyük beğeni toplayan Feridun Düzağaç'ın şarkılarını senin için derledik. İşte Feridun Düzağaç'ın çok sevilen Boş Ders, Düşler Sokağı ve F.D şarkılarının da yer aldığı çalma listesi...
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