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Gökhan Kırdar

Gökhan Kırdar

8 Parça | 34:44

Dilimizden düşürmediğimiz "Yerine Sevemem" adlı parçanın sahibi Gökhan Kırdar'ın şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi... İşte Gökhan Kırdar'ın şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yerine Sevemem

Gökhan Kırdar 04:22
02

Üstüme Basıp Geçme Yar

Gökhan Kırdar 04:18
03

Yağmur

Gökhan Kırdar 04:26
04

Dayan Kalbim

Gökhan Kırdar 03:56
05

Aşkın Olmasa

Gökhan Kırdar 04:25
06

Fayton

Gökhan Kırdar 04:02
07

Cendere Enstrümantal

Gökhan Kırdar 05:59
08

Uzun İnce Bir Yoldayım

Gökhan Kırdar 03:16

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