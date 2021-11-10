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Pop Müzik
Gökhan Özen
Gökhan Özen
21 Parça | 01:28:39
Albümlerindeki birçok şarkının söz, müzik ve düzenlemesini kendisi yapan Gökhan Özen, Bize Aşk Lazım, Yanlış Numara gibi şarkılar çıkardı. İşte Gökhan Özen'in şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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