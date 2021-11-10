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Gökhan Tepe
Gökhan Tepe
26 Parça | 01:50:49
Gökhan Tepe, Yürü Yüreğim, Adı Aşk Olsun gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte Gökhan Tepe'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
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01
Adı Aşk Olsun
Gökhan Tepe
04:47
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02
Birkaç Beden Önce
Gökhan Tepe
05:10
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03
Kal Biraz Daha
Gökhan Tepe
03:59
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04
Yürü Yüreğim
Gökhan Tepe
04:44
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05
Yalan Olur
Gökhan Tepe
04:04
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06
Yak Ateşinle
Gökhan Tepe
03:31
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07
Vur
Gökhan Tepe
03:27
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08
Veda Makamı
Gökhan Tepe
04:29
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09
Unuturuz İnşallah
Gökhan Tepe
03:22
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10
Üç Kelime
Gökhan Tepe
03:55
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