DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Türler Pop Müzik Gökhan Tepe
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

26 Parça | 01:50:49

Gökhan Tepe, Yürü Yüreğim, Adı Aşk Olsun gibi popüler şarkılar çıkardı. İşte Gökhan Tepe'nin şarkılarını dinleyebileceğin çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Adı Aşk Olsun

Gökhan Tepe 04:47
02

Birkaç Beden Önce

Gökhan Tepe 05:10
03

Kal Biraz Daha

Gökhan Tepe 03:59
04

Yürü Yüreğim

Gökhan Tepe 04:44
05

Yalan Olur

Gökhan Tepe 04:04
06

Yak Ateşinle

Gökhan Tepe 03:31
07

Vur

Gökhan Tepe 03:27
08

Veda Makamı

Gökhan Tepe 04:29
09

Unuturuz İnşallah

Gökhan Tepe 03:22
10

Üç Kelime

Gökhan Tepe 03:55

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ajda Pekkan
Sezen Aksu
Tarkan
Aşkın Nur Yengi
Buray
Edis
Ferhat Göçer
Fettah Can
Funda Arar
Gökhan Türkmen
Göksel
Gülşen
Hande Yener
Işın Karaca
Kutsi
Mabel Matiz
Merve Özbey
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Sertab Erener

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x