DİNLENİYOR...

7/24 Dinle Müzik Türleri Pop Müzik Gülçin Ergül
Gülçin Ergül

Gülçin Ergül

8 Parça | 29:46

Hepsi grubuyla tanıdığımız Gülçin Ergül'ün şarkılarını senin için derledik. İşte Gülçin Ergül'ün şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
DİNLE TAKİP ET
Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Bir Tanecik Aşkım

Gülçin Ergül 03:54
02

Hoş Geldin

Gülçin Ergül 03:55
03

İtirazım var

Gülçin Ergül 04:50
04

Ara Ara

Gülçin Ergül 03:10
05

İkimize Birden

Gülçin Ergül 04:13
06

Yaman Sevda

Gülçin Ergül 03:23
07

Beni Bu Rüyadan Uyandırma

Gülçin Ergül 03:05
08

Ağlama Değmez Hayat

Gülçin Ergül 03:16

...

KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Ajda Pekkan
Sezen Aksu
Tarkan
Aşkın Nur Yengi
Buray
Edis
Ferhat Göçer
Fettah Can
Funda Arar
Gökhan Türkmen
Göksel
Gülşen
Hande Yener
Işın Karaca
Kutsi
Mabel Matiz
Merve Özbey
Murat Dalkılıç
Mustafa Ceceli
Sertab Erener

Copyright © 2020 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

1x

Oynatıcı Hızı

1x