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Güliz Ayla

Güliz Ayla

10 Parça | 34:59

Son zamanların popüler ismi Güliz Ayla'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Güliz Ayla'nın dillerden düşmeyen Olmazsan Olmaz şarkısının da yer aldığı çalma listemiz...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Olmazsan Olmaz

Güliz Ayla 02:55
02

Bahsetmem Lazım

Güliz Ayla 03:20
03

Öyle Sev

Güliz Ayla 03:38
04

Öldür Beni

Güliz Ayla 03:44
05

Yetmedi mi

Güliz Ayla 03:39
06

Şivesi Sensin Aşkın

Güliz Ayla 03:34
07

Sevgilim

Güliz Ayla 04:02
08

Sarmaşık

Güliz Ayla 03:44
09

Gelsin Öpsün Kalbimi

Güliz Ayla 03:23
10

Bilirkişi

Güliz Ayla 03:00

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KAPAT
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