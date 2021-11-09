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Türler
Pop Müzik
Güliz Ayla
Güliz Ayla
10 Parça | 34:59
Son zamanların popüler ismi Güliz Ayla'nın şarkılarını senin için derledik. İşte Güliz Ayla'nın dillerden düşmeyen Olmazsan Olmaz şarkısının da yer aldığı çalma listemiz...
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01
Olmazsan Olmaz
Güliz Ayla
02:55
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02
Bahsetmem Lazım
Güliz Ayla
03:20
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03
Öyle Sev
Güliz Ayla
03:38
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04
Öldür Beni
Güliz Ayla
03:44
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05
Yetmedi mi
Güliz Ayla
03:39
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06
Şivesi Sensin Aşkın
Güliz Ayla
03:34
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07
Sevgilim
Güliz Ayla
04:02
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08
Sarmaşık
Güliz Ayla
03:44
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09
Gelsin Öpsün Kalbimi
Güliz Ayla
03:23
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10
Bilirkişi
Güliz Ayla
03:00
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