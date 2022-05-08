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Türkçe Pop Müzik
Her Şeyi Yak
Her Şeyi Yak
Türkçe Pop Müzik
11 Parça | 47:04
Sen de Sezen Aksu gibi "bir kıvılcım yeter" yeter diyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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01
Gel
Mabel Matiz
04:47
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02
Kardan Adam
Gülşen
04:04
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03
Güller Yanıyor
Bengü
04:51
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04
Aşkın Beni Baştan Yazar
Burcu Güneş
04:24
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05
Rüzgar
Kenan Doğulu
03:22
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Kenan Doğulu
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06
Vurgunum Sana
Kenan Doğulu
03:59
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Kenan Doğulu
Besteci:
Kenan Doğulu
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07
Sensiz Olmuyor
Emre Altuğ
05:03
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Selami Şahin
Besteci:
Selami Şahin
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08
Sana Değer
Mustafa Ceceli
04:00
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09
Hepsi Aşktan
Sertab Erener
03:36
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Besteci:
Ersel Serdarlı
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10
Lafügüzaf
Gökhan Türkmen
03:45
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