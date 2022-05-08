Her Şeyi Yak

Türkçe Pop Müzik 11 Parça | 47:04 11 Parça | 47:04

Sen de Sezen Aksu gibi "bir kıvılcım yeter" yeter diyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...