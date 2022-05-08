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Her Şeyi Yak

Her Şeyi Yak

Türkçe Pop Müzik

11 Parça | 47:04
Sen de Sezen Aksu gibi "bir kıvılcım yeter" yeter diyorsan bu çalma listesi tam sana göre. İşte Sezen Aksu, Kenan Doğulu ve Mabel Matiz gibi başarılı müzisyenlerin şarkılarının yer aldığı çalma listesi...
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Gel

Mabel Matiz 04:47
02

Kardan Adam

Gülşen 04:04
03

Güller Yanıyor

Bengü 04:51
04

Aşkın Beni Baştan Yazar

Burcu Güneş 04:24
05

Rüzgar

Kenan Doğulu 03:22
06

Vurgunum Sana

Kenan Doğulu 03:59
07

Sensiz Olmuyor

Emre Altuğ 05:03
08

Sana Değer

Mustafa Ceceli 04:00
09

Hepsi Aşktan

Sertab Erener 03:36
10

Lafügüzaf

Gökhan Türkmen 03:45
... KAPAT
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